НАПК за месяц выявило ложные сведения в девяти декларациях
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции в феврале 2019 года установило 236 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции, в частности, недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов в девяти декларациях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"НАПК в феврале 2019 года установило 236 нарушений законодательства в сфере предотвращения коррупции. Так, Национальное агентство составило 165 протоколов об административных правонарушениях, утвердило 55 обоснованных выводов о выявленных признаках уголовных преступлений, а также направило 16 предписаний", - сообщили в НАПК.
Кроме этого, как указано, в феврале завершено 81 полную проверку деклараций. "По результатам проверок в 9 декларациях обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а также установлены признаки умышленного непредставления 46 деклараций", - отметили в агентстве.
"За нарушение порядка представления отчета политической партии Национальное агентство направило в суд 5 протоколов, за нарушение порядка предоставления или получения взноса в пользу политпартии - 66 протоколов", - указали в НАПК.
За нарушение сроков представления деклараций составлено 17 протоколов, за несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - 32 протокола, 1 протокол - за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов.
Также агентство составило 34 админпротокола за несоблюдение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 1 протокол - о нарушении ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, 4 протокола - за нарушение ограничений относительно получения подарков, 5 протоколов - за невыполнение законных требований (предписаний) национального агентства.
Напомним, в январе 2019 года НАПК зафиксировало 291 коррупционное нарушение.