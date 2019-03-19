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"Волонтера" Червоного Хреста, який вкрав майже мільйон гривень, арештували

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Суд заарештував шахрая, який під виглядом волонтера Червоного Хреста вкрав майже мільйон гривень, зібраний на лікування хворої дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

"Волонтера" Червоного Хреста, який вкрав майже мільйон гривень, арештували

За даними прокуратури, сьогодні, 19 березня, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 384,2 тис. грн мешканцю м. Слов’янська, затриманому вчора за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. ст. 190 (шахрайство) КК України.

Повідомляється, що зловмисник під виглядом волонтера Червоного Хреста вкрав зібрані на лікування хворої дитини 945 тис. грн.

У прокуратурі повідомили, що у червні 2018 року 31-річний зловмисник зателефонував клієнтові одного з банків, на ім’я якого відкрито рахунок для переказу коштів на лікування малолітньої доньки, та, представившись волонтером Червоного Хреста, вивідав конфіденційні дані, що дозволили йому заволодіти паролем від електронного банківського кабінету клієнта. У подальшому шахрай здійснив заходи для переводу з чужої картки грошових коштів на 9 інших рахунків.

Крім того, у Червоному хресті відзначили, що їх співробітники ніколи не просять персональних данних.

"Нам повідомляють про спроби шахрайства від людей, що представляються представниками Червоного Хреста, та просять повідомити персональні дані — номери банківських карток та CVV-код. Звертаємо вашу увагу на те, що Товариство Червоного Хреста України діє виключно в рамках законодавства і ніколи не просить надавати банківську інформацію, паролі або будь-яку іншу інформацію, володіти якою може тільки власник", - повідомили УНН.

Нагадаємо, шахрай намагався виманити у матері "викуп з полону" у 3 тис. доларів. 

Як повідомляв УНН, шахраї виманювали особисті дані під виглядом працівників НАЗК. 

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