Шахрай намагався виманити у матері "викуп з полону" у 3 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Дніпрі чоловік намагався ошукати матір на 2500 дол. під приводом викупу з полону. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
"До чергової частини поліції відділу поліції Дніпропетровської області по лінії "102" від жінки, 1973 р.н., надійшло повідомлення про те, що о 21:00 їй зателефонував її син, 1992 р.н., та повідомив, що його та його знайомого три невстановлених чоловіка вивезли з Дніпра до лісу та вимагають сплатити гроші в сумі 2500 доларів, погрожують вбити", - написав Аброськін.
Для встановлення місцезнаходження потерпілого вночі підняли по сигналу тривоги особовий склад карного розшуку, працівників спеціальних підрозділів. В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що чоловіка можуть утримувати у житловій квартирі.
Виявилось, що потерпілий дійсно знаходився у житлі. Як було встановлено в подальшому, цю квартиру він же й арендував. Чоловік зізнався, що він особисто телефонував матері та умисно повідомив, що його викрали, бо йому потрібні були гроші, щоб повернути борг.
Як повідомляв УНН, у Києві шахрай виманив у жінки понад 140 тисяч грн на "операцію її сину".