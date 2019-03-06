У Києві шахрай виманив у жінки понад 140 тисяч грн на "операцію її сину"

КИЇВ. 6 березня. УНН. У Києві 48-річний шахрай ошукав жінку на суму понад 140 тисяч грн на "операцію її сину". Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту прокуратури міста Києва у Facebook.