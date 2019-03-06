У Києві шахрай виманив у жінки понад 140 тисяч грн на "операцію її сину"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Києві 48-річний шахрай ошукав жінку на суму понад 140 тисяч грн на "операцію її сину". Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту прокуратури міста Києва у Facebook.
За даними прокуратури, вказана подія сталась вчора, 5 березня.
Повідомляється, що жінці зателефонував невідомий чоловік, який представився черговим лікарем і повідомив, що її син у лікарні, і йому терміново потрібна операція, яка коштує 60 тис. доларів. Жінка відповіла, що має лише 3 тис. євро та 50 тис. гривень. Невідомий чоловік сказав, що цього буде достатньо.
Після того, як зловмисник приїхав до жінки додому та отримав гроші, його затримали.
Прокуратура вилучила кошти як речовий доказ.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 (шахрайство) КК України, та обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Крім того, перевіряється його причетність до аналогічних злочинів.
Нагадаємо, шахраї виманювали особисті дані під виглядом працівників НАЗК.