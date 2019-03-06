В Киеве мошенник выманил у женщины более 140 тыс. грн на "операцию ее сыну"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Киеве 48-летний мошенник обманул женщину на сумму более 140 тыс. грн на "операцию ее сыну". Сейчас ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество прокуратуры города Киева в Facebook.
По данным прокуратуры, указанное событие произошло вчера, 5 марта.
Сообщается, что женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился дежурным врачом и сообщил, что ее сын в больнице, и ему срочно нужна операция, которая стоит 60 тыс. долларов. Женщина ответила, что имеет только 3 тыс. евро и 50 тыс. гривен. Неизвестный мужчина сказал, что этого будет достаточно.
После того, как злоумышленник приехал к женщине домой и получил деньги, его задержали.
Прокуратура изъяла средства как вещественное доказательство.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.190 (мошенничество) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.
Напомним, мошенники выманивали личные данные под видом работников НАПК.