Мошенник пытался выманить у матери "выкуп из плена" в 3 тыс. долларов

"В дежурную часть полиции отдела полиции Днепропетровской области по линии "102" от женщины, 1973 г.р., поступило сообщение о том, что в 21:00 ей позвонил ее сын, 1992 г.р., и сообщил, что его и его знакомого три неустановленных человека вывезли из Днепра в лес и требуют заплатить деньги в сумме 2500 долл., угрожают убить", - написал Аброськин.

Для установления местонахождения потерпевшего ночью подняли по сигналу тревоги личный состав уголовного розыска, работников специальных подразделений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что мужчину могут держать в жилой квартире.

Оказалось, что потерпевший действительно находился в жилье. Как было установлено в дальнейшем, эту квартиру он же и арендовал. Мужчина признался, что он лично звонил матери и умышленно сообщил, что его похитили, потому что ему нужны были деньги, чтобы вернуть долг.

Как сообщал УНН, в Киеве мошенник выманил у женщины более 140 000 грн на "операцию ее сыну".