Обладатель Кубка Стэнли утонул в озере в 35-летнем возрасте

Канадец нырял с друзьями в озеро Онтарио с яхты в родной город Гамильтон, однако не сумел всплыть. Днем его тело было изъято наружу и опознано.

Эмери был избран ХК “Оттава Сенаторз” в четвертом раунде драфта-2011. В 287 матчах (252 в старте) он сыграл 145-86-28, в среднем пропуская 2,70 гола за матч, отразив 90,6 процента бросков и сделав 16 шатаут.

В 39 играх плей-офф Кубка Стэнли Эмери имеет статистику 2,64 пропущенных шайбы в среднем 90,2 процента сейвов, три шатаут. В 2013 году он выиграл Кубок Стэнли в составе “Блэкхокс”, но в плей-офф не провёл ни одного матча.

Стоит отметить, что в НХЛ Эмери провел 11 сезонов, выступая за “Оттава Сенаторз”, “Филадельфию Флайерз”, “Анахайм Дакс” и “Чикаго Блэкхокс”.