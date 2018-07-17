Володар Кубку Стенлі втопився в озері у 35-річному віці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Колишній воротар клубів НХЛ Рей Емері помер, потонувши в озері Гамільтоні (Онтаріо). Про це інформує сайт НХЛ і New York Post, передає УНН.
Канадець пірнав з друзями в озеро Онтаріо з яхти у рідного міста Гамільтон, проте не зумів спливти. Днем його тіло було вилучено назовні і упізнано.
Емері був обраний ХК “Оттава Сенаторз” в четвертому раунді драфта-2011. У 287 матчах (252 в старті) він зіграв
У 39 іграх плей-оф Кубка Стенлі Емері має статистику 2,64 пропущених шайби в середньому, 90,2 відсотки сейвів, три шатаути. У 2013 році він виграв Кубок Стенлі у складі “Блекхокс”, але в плей-оф не провів жодного матчу.
Варто відзначити, що в НХЛ Емері провів 11 сезонів, виступаючи за “Оттава Сенаторз”, “Філадельфію Флайєрс”, “Анахайм Дакс” і “Чикаго Блекхокс”.