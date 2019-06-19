Волкер в ближайшее время совершит визит в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в течение ближайших недель намерен вернуться в Украину. Эта поездка будет предшествовать ближайшим переговорам президентов Украины и США в Вашингтоне. Об этом он заявил во время слушаний в Сенате Конгресса США, сообщает УНН.
"Я надеюсь, что осуществлю еще один визит в Украину в ближайшие несколько недель перед визитом (Зеленского - ред) в Белый дом", - сообщил Спецпредставитель США по Украине.
Ранее он заявил, что сроки визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты пока не определены.
Напомним, недавно Белый дом подтвердил УНН, что Трамп направил Зеленскому приглашение посетить американскую столицу.