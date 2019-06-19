Волкер найближчим часом здійснить візит у Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер протягом найближчих тижнів має намір повернутися в Україну. Ця поїздка буде передувати найближчим перемовинам президентів України та США у Вашингтоні. Про це він заявив під час слухань у Сенаті Конгресу США, повідомляє УНН.
“Я сподіваюсь, що здійсню ще один візит в Україну у найближчі декілька тижнів перед візитом (Зеленського — ред) до Білого дому”, — повідомив Спецпредставник США по Україні.
Раніше він заявив, що терміни візиту президента України Володимира Зеленського в Сполучені Штати поки не визначені.
Нагадаємо, нещодавно Білий дім підтвердив УНН, що Трамп направив Зеленському запрошення відвідати американську столицю.