Волкер готов встретиться с Сурковым
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер после обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной не исключает встречи с Владиславом Сурковым. Об этом он сказал в интервью ТСН, передает УНН.
“Думаю, да”, — сказал Волкер, отвечая на вопрос журналиста о том, пришло ли время “ехать в Москву на встречу с Сурковым”.
“Об этом мы общались с моим визави Сурковым. Нам не удалось спланировать график встреч на август, у меня были определенные проблемы с планированием. Но я в ближайшее время попробую это сделать”, — добавил представитель Госдепа.
Как сообщал УНН, по словам Волкера, санкции против России снимут только при полной деоккупации Крыма.