Волкер готовий зустрітися з Сурковим
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер після обміну утримуваними особами між Росією і Україною не виключає зустрічі з Владиславом Сурковим. Про це він сказав в інтерв’ю ТСН, передає УНН.
“Думаю, так”, — сказав Волкер, відповідаючи на питання журналіста про те, чи настав час “їхати в Москву на зустріч з Сурковим”.
“Про це ми спілкувалися з моїм візаві Сурковим. Нам не вдалося спланувати графік зустрічей на серпень, у мене були певні проблеми з плануванням. Але я найближчим часом спробую це зробити”, — додав представник Держдепу.
Як повідомляв УНН, за словами Волкера, санкції проти Росії знімуть тільки при повній деокупації Криму.