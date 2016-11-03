Волынянке грозит 15 лет тюрьмы за убийство

Установлено, что 21 июля 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 40-летняя жительница села Бережцы нанесла пострадавшему многочисленные ножевые ранения. От полученных ран мужчина скончался.

В отношении женщины начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Ей грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет заключения.