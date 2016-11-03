Волинянці загрожує 15 років ув'язнення за вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Жительку Волині судитимуть за вбивство 49-річного чоловіка. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Встановлено, що 21 липня 2016 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 40-річна жителька села Бережці нанесла постраждалому численні ножові поранення. Від отриманих ран чоловік помер.
Щодо жінки розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років ув'язнення.