Жительница Волыни заплатит штраф, потому что объявила односельчанина больным коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Волынянку привлекли к административной ответственности за распространение неправдивой информации о COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.
"Женщина распространяла недостоверную информацию относительно заболевания односельчанина коронавирусом. По ее словам, мужчина, находясь за границей, заболел и намерен вернуться в село", - говорится в сообщении.
Так, полицейские офицеры общины Забродовской объединенной территориальной общины составили на женщину протокол об административном правонарушении по ст. 173-1 (распространение ложных слухов) КоАП.
Протокол направлен в суд для принятия решения согласно действующему законодательству.
Ратновский районный суд Волынской области признал женщину виновной, а значит за совершенное правонарушение она заплатит штраф - 170 гривен - и 420 гривен судебного сбора.
Напомним, что в Киеве составили уже 622 админпротоколы в отношении нарушителей карантина.