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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 52777 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 61947 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 75849 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 75075 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101220 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81915 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105689 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130787 просмотра

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Жительница Волыни заплатит штраф, потому что объявила односельчанина больным коронавирусом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Волынянку привлекли к административной ответственности за распространение неправдивой информации о COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Женщина распространяла недостоверную информацию относительно заболевания односельчанина коронавирусом. По ее словам, мужчина, находясь за границей, заболел и намерен вернуться в село", - говорится в сообщении.

Так, полицейские офицеры общины Забродовской объединенной территориальной общины составили на женщину протокол об административном правонарушении по ст. 173-1 (распространение ложных слухов) КоАП.

Протокол направлен в суд для принятия решения согласно действующему законодательству.

Ратновский районный суд Волынской области признал женщину виновной, а значит за совершенное правонарушение она заплатит штраф - 170 гривен - и 420 гривен судебного сбора.

Напомним, что в Киеве составили уже 622 админпротоколы в отношении нарушителей карантина.

Украинские Национальные Новости

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