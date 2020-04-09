Волинянка заплатить штраф, бо оголосила односельця хворим на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Волинянку притягнули до адміністративної відповідальності за розповсюдження неправдивої інформації про COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області.
“Жінка поширювала недостовірну інформацію щодо захворювання односельця на коронавірус. З її слів, чоловік, перебуваючи за кордоном, захворів і має намір повернутися в село”, — йдеться у повідомленні.
Так, поліцейські офіцери громади Забродівської об’єднаної територіальної громади склали на жінку протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173-1 (поширювання неправдивих чуток) КУпАП.
Протокол направили до суду для прийняття рішення згідно із чинним законодавством.
Ратнівський районний суд Волинської області визнав жінку винною, а відтак за вчинене правопорушення вона сплатить штраф — 170 гривень — та 420 гривень судового збору.
Нагадаємо, що у Києві склали вже 622 адмінпротоколи щодо порушників карантину.