У Києві склали вже 622 адмінпротоколи щодо порушників карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Києві на сьогодні правоохоронцями складено вже 622 адміністративні протоколи щодо порушників обмежувальних заходів. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Я дуже вдячний тим киянам, які дотримуються обмежувальних правил, не виходять у місто, які не рухаються по місту без нагальної потреби. Але, на жаль, чимало і таких, хто ігнорує правила. І таких правоохоронці штрафують. На сьогодні правоохоронці склали 622 адмінпротоколи щодо порушників", - сказав мер міста.
З його слів, зі складених протоколів:
▪️ 39 – за перебування в громадському місці без масок,
▪️ 10 – за переміщення групою більше двох людей,
▪️ 20 – за відвідування парків та скверів,
▪️ 6 – за відвідування спортивних майданчиків.
"За порушення правил самоізоляції або обсервації в столиці склали 64 протоколи. Поліція, за інформацією моніторингового центру Київської міської адміністрації, перевірила дотримання режиму самоізоляції 637 осіб. Контроль буде. Правил повинні дотримуватись всі", - додав Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, у осіб із Києво-Печерської лаври за добу виявили 26 випадків COVID-19 - Кличко.