У осіб із Києво-Печерської лаври за добу виявили 26 випадків COVID-19 - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Києві за минулу добу було виявлено 41 випадок захворювання COVID-19, викликаного коронавірусною інфекцією. З них 26 – у осіб, які перебували у Києво-Печерській лаврі. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Зазначу, що з випадків, зареєстрованих за минулу добу, 26 - у Києво-Печерській лаврі. Складно уявити, яким може бути ланцюг подальшої передачі інфекції. Ось чому я з хвилюванням очікую цьогорічної Пасхи – щоб після свят ситуація різко не загострилась, щоб ми не мали сотен нових хворих", - сказав мер міста.
Всього за минулу добу, з його слів, хворобу було виявлено у 41 особи, серед них двоє медиків і немовля.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 9 квітня зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 300 – у столиці.