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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45694 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 54291 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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У лиц с Киево-Печерской лавры за сутки обнаружили 26 случаев COVID-19 - Кличко

У лиц с Киево-Печерской лавры за сутки обнаружили 26 случаев COVID-19 - Кличко

Киев  •  УНН

 • 65068 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киеве за минувшие сутки было выявлено 41 случай заболевания COVID-19, вызванного коронавирусная инфекцией. Из них 26 - у лиц, находившихся в Киево-Печерской лавре. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Отмечу, что из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 - в Киево-Печерской лавре. Сложно представить, какой может быть цепь дальнейшей передачи инфекции. Вот почему я с волнением ожидаю нынешней Пасхи - чтобы после праздников ситуация резко не обострилась, чтобы мы не имели сотен новых больных", - сказал мэр города.

Всего за минувшие сутки, по его словам, болезнь была обнаружена у 41 человека, среди них двое медиков и младенец.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 300 - в столице.

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