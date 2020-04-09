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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 42906 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 51529 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 66016 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 66179 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Киеве составили уже 622 админпротокола в отношении нарушителей карантина

В Киеве составили уже 622 админпротокола в отношении нарушителей карантина

Киев  •  УНН

 • 13966 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киеве сегодня правоохранителями составлено уже 622 административных протокола в отношении нарушителей ограничительных мер. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Я очень благодарен тем киевлянам, которые придерживаются ограничительных правил, не выходят в город, не движутся по городу без необходимости. Но, к сожалению, немало и таких, кто игнорирует правила. И таких правоохранители штрафуют. На сегодня правоохранители составили 622 админпротокола нарушителям", - сказал мэр города.

По его словам, из составленных протоколов:

▪️ 39 - за нахождение в общественном месте без масок,
▪️ 10 - за перемещение группой более двух человек,
▪️ 20 - за посещение парков и скверов,
▪️ 6 - за посещение спортивных площадок.

"За нарушение правил самоизоляции или обсервации в столице составили 64 протокола. Полиция, по информации мониторингового центра Киевской городской администрации, проверила соблюдение режима самоизоляции 637 человек. Контроль будет. Правил должны придерживаться все", - добавил Кличко.

Как сообщалось ранее в УНН, у лиц с Киево-Печерской лавры за сутки обнаружили 26 случаев COVID-19 - Кличко.

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