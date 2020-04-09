В Киеве составили уже 622 админпротокола в отношении нарушителей карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киеве сегодня правоохранителями составлено уже 622 административных протокола в отношении нарушителей ограничительных мер. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Я очень благодарен тем киевлянам, которые придерживаются ограничительных правил, не выходят в город, не движутся по городу без необходимости. Но, к сожалению, немало и таких, кто игнорирует правила. И таких правоохранители штрафуют. На сегодня правоохранители составили 622 админпротокола нарушителям", - сказал мэр города.
По его словам, из составленных протоколов:
▪️ 39 - за нахождение в общественном месте без масок,
▪️ 10 - за перемещение группой более двух человек,
▪️ 20 - за посещение парков и скверов,
▪️ 6 - за посещение спортивных площадок.
"За нарушение правил самоизоляции или обсервации в столице составили 64 протокола. Полиция, по информации мониторингового центра Киевской городской администрации, проверила соблюдение режима самоизоляции 637 человек. Контроль будет. Правил должны придерживаться все", - добавил Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, у лиц с Киево-Печерской лавры за сутки обнаружили 26 случаев COVID-19 - Кличко.