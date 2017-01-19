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Волынского студента будут судить за фиктивное предпринимательство

Волынского студента будут судить за фиктивное предпринимательство

Киев • УНН

 • 8900 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В Волынской области студента будут судить за фиктивное предпринимательство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

В декабре 2015 года парень согласился на предложение за вознаграждение в размере 1500 грн ежемесячно перерегистрировать на свое имя предприятие, юридический адрес которого находился в Николаеве. При этом он не имел никакого намерения и возможности осуществлять предпринимательскую деятельность.

После улаживания всех формальностей мужчина "на бумаге" стал директором предприятия. В дальнейшем он не подписывал финансово-хозяйственных документов, связанных с деятельностью общества, не имел доступа к банковским счетам, не распоряжался печатью.

Между тем предприимчивые злоумышленники, прикрываясь "директором", как ширмой, занимались незаконной деятельностью, связанной с занижением налоговых обязательств субъектами хозяйствования реального сектора экономики.

В ходе досудебного расследования житель Волынской области признал свою вину, искренне раскаялся и способствовал раскрытию преступления. Поэтому с ним 13 января 2017 г. заключили соглашение о признании виновности.

Прокуратура направила в суд уголовное производство по студенту по ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины.

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