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Волинського студента судитимуть за фіктивне підприємництво

Волинського студента судитимуть за фіктивне підприємництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. На Волині студента судитимуть за фіктивне підприємництво. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

У грудні 2015 року хлопець погодився на пропозицію за винагороду в розмірі 1500 грн щомісяця перереєструвати на своє ім’я підприємство, юридична адреса якого знаходилася в Миколаєві. При цьому він не мав жодного наміру та можливості здійснювати підприємницьку діяльність.

Після залагодження усіх формальностей чоловік "на папері" став директором підприємства. У подальшому він не підписував фінансово-господарських документів, пов’язаних із діяльністю товариства, не мав доступу до банківських рахунків, не розпоряджався печаткою.

Тим часом підприємливі зловмисники, прикриваючись "директором", як ширмою, займалися незаконною діяльністю, пов’язаною із заниженням податкових зобов’язань суб’єктами господарювання реального сектору економіки.

У ході досудового розслідування волинянин визнав свою вину, щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину. Відтак із ним 13 січня 2017 року укладено угоду про визнання винуватості.

Наразі прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження щодо студента за ч.1 ст.205 (фіктивне підприємництво) КК України

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