Волынец: ситуация с выплатами задолженности горнякам до сих пор не решена
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Сейчас ситуация с погашением задолженности по заработной плате горнякам остается напряженной. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает УНН.
Волынец сообщил, что сегодня, председатель первичной профсоюзной организации НПГУ шахты "Горная" Виктор Видишь заявил о напряженной ситуации по задолженности горнякам.
"Ситуация с погашением задолженности по заработной плате на ГП "Первомайськквугилля", в частности на шахте "Горная", остается напряженной. Работники непромышленной группы получили лишь половину заработной платы за март, а "промышленники" - 58 процентов за апрель. Обещанные профильным министром средства на государственное угольное предприятие еще не поступили", - написал Волынец.
Также, председатель первичной профсоюзной организации НПГУ шахты "Горная" Виктор Видишь сообщил, что важно то, по какой статье будут осуществляться выплаты.
"Если как задолженность по зарплате, то деньги получат все. В противном случае работники непромышленной группы снова останутся обделенными, ведь, согласно печальноизвестным распоряжениям, они могут рассчитывать на средства, поступающие от реализации угля. А какая тут может быть реализация, когда "Центрэнерго" добытый уголь не берет, и его уже немало накопилось на складах - на "Горной" 12000 тонн, а в целом в объединении - 18000 тонн", - отметил Видишь.
Кроме того, председатель профсоюзной ячейки также сообщил, что звонил заместителю министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзуну чтобы объяснить ситуацию.
"Ни в коем случае нельзя делить коллектив на категории: промышленная и непромышленная группа, это несправедливо, когда одни будут получать деньги, а другие только за этим наблюдать", - сказал Видишь.
Напомним, в АП пообещали шахтерам выплату задолженности на этой неделе.