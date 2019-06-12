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Волинець: ситуація з виплатами заборгованості гірникам досі не вирішена

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Наразі ситуація із погашенням заборгованості заробітної плати гірникам залишається напруженою. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Волинець: ситуація з виплатами заборгованості гірникам досі не вирішена

Волинець, повідомив, що сьогодні, голова первинної профспілкової організації НПГУ шахти “Гірська” Віктор Видиш заявив про напружену ситуації щодо заборгованості гірникам.

“Ситуація із погашенням заборгованості заробітної плати на ДП „Первомайськквугілля“, зокрема на копальні „Гірська“, залишається напруженою. Працівники непромислової групи отримали лише половину заробітної плати за березень, а „промисловці“ — 58 відсотків за квітень. Обіцяні профільним міністром кошти на державне вугільне підприємство ще не надійшли”, — написав Волинець.

Також, голова первинної профспілкової організації НПГУ шахти “Гірська” Віктор Видиш повідомив,що важливо те, за якою статтею здійснюватимуться виплати.

“Якщо як заборгованість із зарплати, то гроші отримають усі. В іншому разі працівники непромислової групи знову залишаться обділеними, адже, згідно із сумнозвісним розпорядженням, вони можуть розраховувати на кошти, що надходять від реалізації вугілля. А яка тут може бути реалізація, коли „Центренерго“ добуте вугілля не бере, і його вже чимало накопичилося на складах — лише на „Гірській“ 12 тисяч тонн, а загалом в об’єднанні — 18 тисяч тонн”, — зазначив Видиш.

Окрім того, голова профспілкового осередку також повідомив, що телефонував заступнику міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолію Корзуну щоб пояснити ситуацію.

“Ні в якому разі не можна ділити колектив на категорії: промислова і непромислова група, це несправедливо, коли одні отримуватимуть гроші, а інші лише за цим спостерігатимуть”, — сказав Видиш.

Нагадаємо, в АП пообіцяли шахтарям виплату заборгованості на цьому тижні.

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