В АП пообіцяли шахтарям виплату заборгованості вже сьогодні-завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Перший транш грошей в рахунок заборгованості по зарплатам надійде до шахтарів уже сьогодні-завтра. Про це повідомила прес-секретар Президента Юлія Мендель під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"У середу на зарплати шахтарям виділили 300 мільйонів гривень, з них перший транш - 41 мільйон гривень живих грошей – має надійти сьогодні або завтра", - зазначила Мендель.
За її словами, ці гроші не вирішують всього питання заборгованості, оскільки основна проблема полягає в тому, що нинішня ціна за вугілля – 2800 гривень – зависока для "Центренерго", яке відмовляється його купувати. Нині представники Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, ПАТ "Центреенерго" та ДП "Львіввугілля" ведуть перемовини щодо зменшення ціни до 2400 гривень.
"Це буде системне вирішення проблеми. Президент, зі свого боку, робить усе можливе для вирішення питання, але воно залишається в межах компетенції Кабінету міністрів України", - додала прес-секретар Президента.
Нагадаємо, в уряді пообіцяли до наступного тижня виплатити зарплати шахтарям у розмірі близько 300 млн грн.