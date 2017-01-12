Волейболистки "Химика" одержали победу в матче 1/16 финала Кубка ЕКВ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Волейболистки "Химика" победили румынский МСК "Тырговиште" в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВК "Химик".
В выездном матче в присутствии 1500 местных болельщиков, чемпионки Украины отыгрались, уступая по ходу матча 0:2 и 15:20 в третьем сете, что привело к окончательной победе 3:2 (22:25, 11:25, 25:22, 26:24 16:14).
Статистика "Химика": Дудник 3 очка (3 - атака, 0 - блок 0 - подача), Дрозд 10 (9,1,0), Политанская 2 (1,1,0), И.Молодцова 16 (6,5 5), Чернуха 15 (15,0,0), Томич 15 (12,3,0) Степанчук (л), Немцева, Сильченкова 16 (14,2,0), Карпец.
"Это очень важная победа, но борьба еще не закончена. Потому что остался еще один матч", - отметил наставник "Химика" Андрей Романович.
Примечательно, что "Химик" впервые в еврокубковой истории сумел победить, проигрывая 0:2 по ходу матча.
Напомним, что ответная встреча пройдет в Южном 26 января в ФСК "Олимп". Начало в 18:00.
Как сообщал УНН, волейболистки "Химика" уступили в первом в истории клуба матче Лиги чемпионов.