Волейболістки "Хіміка" здобули перемогу в матчі 1/16 фіналу Кубка ЄКВ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Волейболістки южненського "Хіміка" перемогли румунський МСК "Тирговіште" в першому матчі 1/16 фіналу Кубка ЄКВ, передає УНН з посиланням на прес-службу ВК "Хімік".
У виїзному матчі за присутності 1500 місцевих уболівальників, чемпіонки України відігралися, поступаючись по ходу матчу 0:2 та 15:20 в третьому сеті, що призвело до загального тріумфу 3:2 (22:25, 11:25, 25:22, 26:24, 16:14).
Статистика "Хіміка": Дудник 3 очки (3 - атака, 0 - блок, 0 - подача), Дрозд 10 (9,1,0), Політанська 2 (1,1,0), І.Молодцова 16 (6,5,5), Чернуха 15 (15,0,0), Томіч 15 (12,3,0); Степанчук (л), Нємцева, Сильченкова 16 (14,2,0), Карпець.
"Це дуже важлива перемога, але боротьба ще не закінчена. Тому що залишився ще один матч", - зауважив наставник "Хіміка" Андрій Романович.
Примітно, що "Хімік" вперше в єврокубковій історії зумів перемогти, програючи 0:2 по ходу матчу.
Нагадаємо, що зустріч у відповідь пройде в Южному 26 січня у ФСК "Олімп". Початок о 18:00.
Як повідомляв УНН, волейболістки "Хіміка" поступилися у першому в історії клубу матчі Ліги чемпіонів.