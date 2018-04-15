Волейболистки "Химика" в восьмой раз подряд стали чемпионками Украины

“Химик” уверенно обыграл луцкую “Волынь” в заключительном матче чемпионата Украины — 3:0 и, таким образом, второй сезон на всеукраинской арене провел без поражений.

Уверенная победа “Орбиты” над “Галичанкой” принесла “Волыни” серебряные медали чемпионата Украины, а “Галичанке” — бронзовые. Для луцкой команды — это третье “серебро” после дубля 2012-2013, для тернопольской — первые медали после чемпионства-2010.

Квартет лучших команд страны финишировал с такими показателями: “Химик” — 6 побед, 21 очко, “Волынь” — 3, 10, “Галичанка” — 2, 7 и “Орбита” — 1,3 соответственно.

Отметим, что центральная блокирующая “Химика” Дарья Дрозд признана лучшим игроком чемпионата Украины 2018 года.