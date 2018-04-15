Волейболістки "Хіміка" ввосьме поспіль стали чемпіонками України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Волейболістки южненського “Хіміка” закінчили сезон чемпіонату України без поразок і завоювали золоті медалі турніру, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
“Хімік” впевнено обіграв луцьку “Волинь” в заключному матчі чемпіонату України — 3:0 і, таким чином, другий сезон на всеукраїнській арені провів без поразок.
Впевнена перемога “Орбіти” над “Галичанкою” принесла “Волині” срібні медалі чемпіонату України, а “Галичанці” — бронзові. Для луцької команди — це третє “срібло” після дубля 2012-2013, для тернопільської — перші медалі після чемпіонства-2010.
Квартет найкращих команд країни фінішував з такими показниками: “Хімік” — 6 перемог, 21 очко, “Волинь” — 3, 10, “Галичанка” — 2, 7 і “Орбіта” — 1,3 відповідно.
Відзначимо, що центральна блокуюча “Хіміка” Дар’я Дрозд визнана кращим гравцем чемпіонату України 2018 року.