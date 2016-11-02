Волейболистки "Химика" уступили в первом в истории клуба матче Лиги чемпионов

Украинская команда вела в счете 2:1, но проиграла две следующей партии - 2:3 (17:25, 25:20, 25:23, 16:25, 5:15).

Статистика волейболисток "Химика": Дрозд 4 (1 - атака, 1 - блок, 2 - подача), Политанская 4 (2,2,0), Сильченкова, И.Молодцова 16 (13,2,1), Чернуха 19 (17 , 1, 1), Томич 10 (7,2,1) Степанчук (л), Дудник 18 (17,0,1), Карпец 1 (0,1,0), Степановская (к).

"Динамо" имеет хороший опыт в чемпионате России, и это сказалось на результате. Соперник был сильнее "Химика" в психологии, технике и "физике". Ключом к этой игре стали наши ошибки в середине четвертого сета. После этого игра повернулась в обратном направлении. Но мы остались в гонке - ничего еще не потеряно. Мы сделаем выводы и будем бороться за победу в Краснодаре", - рассказал наставник украинского коллектива Андрей Романович.

Примечательно, что этот поединок был дебютным для обеих команд в Лиге чемпионов.

Напомним, что матч состоится 5 ноября в Краснодаре. "Химик" устроит только победа со счетом 3:0, или 3:1, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

Как сообщал УНН, ВК "Химик" одержал шесть побед в международных спаррингах в Польше.