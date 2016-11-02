Волейболістки "Хіміка" поступилися у першому в історії клубу матчі Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Южненський "Хімік" поступився "Динамо" (Краснодар) в першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію волейболу України.
Українська команда вела в рахунку 2:1, але програла дві наступній партії - 2:3 (17:25, 25:20, 25:23, 16:25, 5:15).
Статистика волейболісток "Хіміка": Дрозд 4 (1 - атака, 1 - блок, 2 - подача), Політанська 4 (2,2,0), Сильченкова, І.Молодцова 16 (13,2,1), Чернуха 19 (17,1 , 1), Томіч 10 (7,2,1); Степанчук (л), Дудник 18 (17,0,1), Карпець 1 (0,1,0), Степанівська (к).
"Динамо" має хороший досвід в чемпіонаті Росії, і це позначилося на результаті. Суперник був сильнішим за "Хімік" в психології, техніці і "фізиці". Ключем до цієї гри стали наші помилки в середині четвертого сету стали. Після цього гра повернулася в зворотному напрямку. Але ми залишилися в гонці - нічого ще не втрачено. Ми зробимо висновки і боротимемося за перемогу в Краснодарі", - розповів наставник українського колективу Андрій Романович.
Примітно, що цей поєдинок був дебютним для обох команд в Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться 5 листопада в Краснодарі. "Хімік" влаштує тільки перемога з рахунком 3:0, або 3:1, щоб продовжити боротьбу в Лізі чемпіонів.
Як повідомляв УНН, ВК “Хімік” здобув шість перемог у міжнародних спарингах у Польщі.