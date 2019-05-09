Вокалист The Prodigy перед смертью употреблял кокаин и алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В крови вокалиста группы The Prodigy Кита, который умер в марте этого года, обнаружили кокаин, алкоголь и кодеин. Об этом говорится в материалах дела о смерти музыканта, передает УНН со ссылкой на BBC-Украина.
При этом расследование не смогло однозначно выявить, умер Флинт в результате самоубийства.
“Мы никогда точно не узнаем, что происходило в его сознании в тот день. Именно поэтому я оставляю вердикт открытым”, — заявила коронер, который рассматривал дело.
Как сообщал УНН, 49-летнего Кита Флинта нашли мертвым в его доме в Эссексе 4 марта. Тело музыканта обнаружил его друг.
Похороны Кита Флинта состоялся 29 марта. На улицах Эссекса собрались тысячи поклонников музыканта, которые пришли почтить его память.
Сначала правоохранители сообщали, что признаков насильственной смерти не обнаружили: “Мы не рассматриваем смерть как подозрительную, дело будет передано коронера”, — сообщили в полиции.