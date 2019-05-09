Вокалист The Prodigy перед смертью употреблял кокаин и алкоголь

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100439 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104799 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107601 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108882 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134501 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113869 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139290 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144867 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130282 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130332 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Вокалист The Prodigy перед смертью употреблял кокаин и алкоголь

Вокалист The Prodigy перед смертью употреблял кокаин и алкоголь

Киев  •  УНН

 • 10879 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В крови вокалиста группы The Prodigy Кита, который умер в марте этого года, обнаружили кокаин, алкоголь и кодеин. Об этом говорится в материалах дела о смерти музыканта, передает УНН со ссылкой на BBC-Украина.

При этом расследование не смогло однозначно выявить, умер Флинт в результате самоубийства.

“Мы никогда точно не узнаем, что происходило в его сознании в тот день. Именно поэтому я оставляю вердикт открытым”, — заявила коронер, который рассматривал дело.

Как сообщал УНН, 49-летнего Кита Флинта нашли мертвым в его доме в Эссексе 4 марта. Тело музыканта обнаружил его друг.

Похороны Кита Флинта состоялся 29 марта. На улицах Эссекса собрались тысячи поклонников музыканта, которые пришли почтить его память.

Сначала правоохранители сообщали, что признаков насильственной смерти не обнаружили: “Мы не рассматриваем смерть как подозрительную, дело будет передано коронера”, — сообщили в полиции.

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