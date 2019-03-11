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Сталі відомі нові подробиці смерті вокаліста The Prodigy

Сталі відомі нові подробиці смерті вокаліста The Prodigy

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Експерти повідомили, що вокаліст The Prodigy Кіт Флінт помер внаслідок механічної асфіксії. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Відзначається, що до цього висновку вони прийшли після розтину тіла музиканта.

“Його смерть була підтверджена як "не підозріла”, — додала представниця коронера.

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Як повідомляв УНН, тіло Флінта було виявлено 4 березня в його будинку в графстві Ессекс. Він помер у віці 49 років.

Нагадаємо, після цього гурт The Prodigy вперше звернулися до слухачів після самогубства Флінта.

Довідка УНН: The Prodigy утворився в 1990 році, спочатку Флінт був в ній танцівником. Він дебютував в якості вокаліста з треком “Firestarter” з альбому “The Fat of the Land” в 1996 році. У числі нагород гурту — дві премії BRIT Awards, чотири премії MTV Video Music Awards, шість нагород MTV Europe Music Awards. Крім того, він був номінований на “Греммі”.

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