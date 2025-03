Сталі відомі нові подробиці смерті вокаліста The Prodigy

Відзначається, що до цього висновку вони прийшли після розтину тіла музиканта.

“Його смерть була підтверджена як "не підозріла”, — додала представниця коронера.

Як повідомляв УНН, тіло Флінта було виявлено 4 березня в його будинку в графстві Ессекс. Він помер у віці 49 років.

Нагадаємо, після цього гурт The Prodigy вперше звернулися до слухачів після самогубства Флінта.

Довідка УНН: The Prodigy утворився в 1990 році, спочатку Флінт був в ній танцівником. Він дебютував в якості вокаліста з треком “Firestarter” з альбому “The Fat of the Land” в 1996 році. У числі нагород гурту — дві премії BRIT Awards, чотири премії MTV Video Music Awards, шість нагород MTV Europe Music Awards. Крім того, він був номінований на “Греммі”.