Стали известны новые подробности смерти вокалиста The Prodigy

Отмечается, что к этому выводу они пришли после вскрытия тела музыканта.

"Его смерть была подтверждена как "не подозрительная", - добавила представительница коронера.

Как сообщал УНН, тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме в графстве Эссекс. Он умер в возрасте 49 лет.

Напомним, после этого группа The Prodigy впервые обратились к слушателям после самоубийства Флинта.

Справка УНН: The Prodigy образовалась в 1990 году, первоначально Флинт был в ней танцором. Он дебютировал в качестве вокалиста с треком “Firestarter” из альбома “The Fat of the Land” в 1996 году. В числе наград группы — две премии BRIT Awards, четыре премии MTV Video Music Awards, шесть наград MTV Europe Music Awards. Кроме того, она была номинирована на “Грэмми”.