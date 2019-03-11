Стали известны новые подробности смерти вокалиста The Prodigy
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Эксперты сообщили, что вокалист The Prodigy Кит Флинт умер вследствие механической асфиксии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что к этому выводу они пришли после вскрытия тела музыканта.
"Его смерть была подтверждена как "не подозрительная", - добавила представительница коронера.
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Как сообщал УНН, тело Флинта было обнаружено 4 марта в его доме в графстве Эссекс. Он умер в возрасте 49 лет.
Напомним, после этого группа The Prodigy впервые обратились к слушателям после самоубийства Флинта.
Справка УНН: The Prodigy образовалась в 1990 году, первоначально Флинт был в ней танцором. Он дебютировал в качестве вокалиста с треком “Firestarter” из альбома “The Fat of the Land” в 1996 году. В числе наград группы — две премии BRIT Awards, четыре премии MTV Video Music Awards, шесть наград MTV Europe Music Awards. Кроме того, она была номинирована на “Грэмми”.