Вокаліст The Prodigy перед смертю вживав кокаїн і алкоголь

КИЇВ. 9 травня. УНН. У крові вокаліста гурту The Prodigy Кіта , який помер у березні цього року, виявили кокаїн, алкоголь і кодеїн. Про це йдеться в матеріалах справи про смерть музиканта, передає УНН із посиланням на BBC-Україна.