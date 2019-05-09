Вокаліст The Prodigy перед смертю вживав кокаїн і алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У крові вокаліста гурту The Prodigy Кіта , який помер у березні цього року, виявили кокаїн, алкоголь і кодеїн. Про це йдеться в матеріалах справи про смерть музиканта, передає УНН із посиланням на BBC-Україна.
При цьому розслідування не змогло однозначно виявити, чи помер Флінт внаслідок самогубства.
"Ми ніколи точно не дізнаємось, що відбувалося в його свідомості у той день. Саме тому я залишаю вердикт відкритим", - заявила коронер, яка розглядала справу.
Як повідомляв УНН, 49-річного Кіта Флінта знайшли мертвим у його будинку в Ессексі 4 березня. Тіло музиканта виявив його друг.
Похорон Кіта Флінта відбувся 29 березня. На вулицях Ессекса зібралися тисячі прихильників музиканта, які прийшли вшанувати його пам'ять.
Спочатку правоохоронці повідомляли, що ознак насильницької смерті не виявили: "Ми не розглядаємо смерть як підозрілу, справу буде передано коронеру", - повідомили в поліції.