В Днепропетровской области в результате вражеского артиллерийского обстрела Марганца пострадали три человека, включая 9-летнего мальчика, есть повреждения, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Снова пострадавшие на Никопольщине. Теперь - в результате артобстрела Марганца. Пострадал 9-летний мальчик. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Дома будут оправляться две женщины - 43 и 69 лет. Их состояние - удовлетворительное. - написал Лысак.

По его словам, загорелись две легковушки. Пожар спасатели укротили пожар. Повреждены магазины и пятиэтажки. Последствия атаки еще уточняются.

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