Війська рф вдарили по Марганцю на Дніпропетровщині: постраждали дві жінки та 9-річний хлопчик
Київ • УНН
Внаслідок артилерійського обстрілу Марганця постраждали три особи, включаючи 9-річного хлопчика. Пошкоджено автомобілі, магазини та житлові будинки, наслідки атаки уточнюються.
У Дніпропетровській області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Марганця постраждали три людини, включаючи 9-річного хлопчика, є пошкодження, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Знову потерпілі на Нікопольщині. Тепер – внаслідок артобстрілу Марганця. Постраждав 9-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості. Вдома будуть оговтуватися дві жінки – 43 та 69 років. Їхній стан – задовільний.
З його слів, зайнялися два легковики. Пожежу рятувальники приборкали. Пошкоджені магазини та п’ятиповерхівки. Наслідки атаки ще уточнюються.
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