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Війська рф вдарили по Марганцю на Дніпропетровщині: постраждали дві жінки та 9-річний хлопчик

Війська рф вдарили по Марганцю на Дніпропетровщині: постраждали дві жінки та 9-річний хлопчик

Київ • УНН

 • 13067 перегляди

Внаслідок артилерійського обстрілу Марганця постраждали три особи, включаючи 9-річного хлопчика. Пошкоджено автомобілі, магазини та житлові будинки, наслідки атаки уточнюються.

У Дніпропетровській області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Марганця постраждали три людини, включаючи 9-річного хлопчика, є пошкодження, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Знову потерпілі на Нікопольщині. Тепер – внаслідок артобстрілу Марганця. Постраждав 9-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості. Вдома будуть оговтуватися дві жінки – 43 та 69 років. Їхній стан – задовільний.

- написав Лисак.

З його слів, зайнялися два легковики. Пожежу рятувальники приборкали. Пошкоджені магазини та п’ятиповерхівки. Наслідки атаки ще уточнюються.

Ворог вдарив дроном по Нікополю: двоє поранених, пошкоджена адмінбудівля18.09.24, 13:57 • 14786 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
marhanetsМарганець
nikopol-ukrainaНікополь, Україна

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