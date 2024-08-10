Войска рф ударили по Купянскому району: погиб 87-летний мужчина

Днем, 10 августа, войска рф ударили по Харьковской области. В результате вражеской атаки в селе Лесная Стенка погиб мужчина. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 10 августа около 15:40 врагом был осуществлен обстрел с. Лесная Стенка Купянского района. Предварительно, российские военные ударили по селу из РСЗО.

Погиб 87-летний мужчина. Получили повреждения и разрушения частные домовладения. Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - резюмировали правоохранители.

Сейчас прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Напомним,

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Харьков и 4 района Харьковской области. В результате вражеских атак погибли два человека, четверо пострадали, повреждены жилые дома, больница и учебное заведение.