Войска рф ударили по Константиновке: по меньшей мере 2 человека погибли и 4 ранены
Киев • УНН
В результате авиаударов по Константиновке погибли 2 человека, 4 ранены. Повреждены 10 многоэтажек, 21 частный дом и другие объекты инфраструктуры, поиски людей под завалами продолжаются.
Армия РФ утром 22 февраля нанесла многочисленные авиаудары по Константиновке, пока известно о двух погибших и четырех раненых. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
По меньшей мере 2 человека погибли и 4 ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке,
Чиновник отметил, что атака произошла утром. По предварительным оценкам, повреждены 10 многоэтажек, 21 частный дом, три промышленных помещения, магазин, 16 гаражей, две линии электропередачи, два газопровода и 9 автомобилей.
Филашкин предположил, что под завалами домов еще могут быть люди, поисковая операция продолжается.
Напомним
20 февраля российские войска нанесли 4 авиаудара и артиллерийский обстрел по Константиновке в Донецкой области. Погибли 4 мирных жителя, повреждены жилые дома, инфраструктура и предприятия.