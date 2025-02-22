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Войска рф ударили по Константиновке: по меньшей мере 2 человека погибли и 4 ранены

Киев  •  УНН

 • 5761 просмотра

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В результате авиаударов по Константиновке погибли 2 человека, 4 ранены. Повреждены 10 многоэтажек, 21 частный дом и другие объекты инфраструктуры, поиски людей под завалами продолжаются.

Армия РФ утром 22 февраля нанесла многочисленные авиаудары по Константиновке, пока известно о двух погибших и четырех раненых. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

По меньшей мере 2 человека погибли и 4 ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке,

- написал Филашкин.

Чиновник отметил, что атака произошла утром. По предварительным оценкам, повреждены 10 многоэтажек, 21 частный дом, три промышленных помещения, магазин, 16 гаражей, две линии электропередачи, два газопровода и 9 автомобилей.

Филашкин предположил, что под завалами домов еще могут быть люди, поисковая операция продолжается.

Напомним

20 февраля российские войска нанесли 4 авиаудара и артиллерийский обстрел по Константиновке в Донецкой области. Погибли 4 мирных жителя, повреждены жилые дома, инфраструктура и предприятия.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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