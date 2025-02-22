Війська рф ударили по Костянтинівці: щонайменше 2 людини загинули і 4 поранені
Київ • УНН
Внаслідок авіаударів по Костянтинівці загинуло 2 людини, 4 поранено. Пошкоджено 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок та інші об'єкти інфраструктури, пошуки людей під завалами тривають.
Армія рф уранці 22 лютого завдала численних авіаударів по Костянтинівці, наразі відомо про двох загиблих і чотирьох поранених. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Щонайменше 2 людини загинули і 4 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Костянтинівці,
Посадовець зазначив, що атака відбулася вранці. За попередніми оцінками, пошкоджені 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, три промислові приміщення, крамниця, 16 гаражів, дві лінії електропередачі, два газогони і 9 автомобілів.
Філашкін припустив, що під завалами будинків ще можуть бути люди, пошукова операція триває.
Нагадаємо
20 лютого російські війська завдали 4 авіаудари та артилерійський обстріл по Костянтинівці на Донеччині. Загинули 4 мирних жителі, пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та підприємства.