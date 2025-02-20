Окупаційні війська рф вдарили по Костянтинівці на Донеччині: 4 людини загинули, пошкоджено низку будівель

У Донецькій області місто Костянтинівка зазнало масивних атак з боку ворога: 4 авіаудари та обстріл зі ствольної артилерії. ОВА повідомляє про руйнування та кількість жертв, передає УНН.

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Щонайменше 4 людини загинули внаслідок сьогоднішніх обстрілів Костянтинівки.

Згідно з інформацією, яку оприлюднив Вадим Філашкін, внаслідок 4 авіаударів та обстрілу зі ствольної артилерії зс рф, загинули 2 чоловіків і 2 жінок.

Також пошкоджено 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, гуртожиток, інфраструктурний об'єкт, 2 підприємства, 3 лінії електропередач, газогін, 7 гаражів і 3 автівки.

Нагадаємо

Окупанти завдали удару по Куп'янській громаді більш ніж 10 керованими авіабомбами та ракетою Х-38. Внаслідок атаки загинуло 2 людини, поранено 4 цивільних та 2 поліцейських, пошкоджено понад 50 будинків.

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