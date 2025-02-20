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Оккупационные войска рф ударили по Константиновке в Донецкой области: 4 человека погибли, поврежден ряд зданий

Оккупационные войска рф ударили по Константиновке в Донецкой области: 4 человека погибли, поврежден ряд зданий

Киев  •  УНН

 • 9895 просмотра

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Российские войска нанесли 4 авиаудара и артиллерийский обстрел по Константиновке в Донецкой области. Погибли 4 мирных жителя, повреждены жилые дома, инфраструктура и предприятия.

В Донецкой области город Константиновка подвергся массивным атакам со стороны врага: 4 авиаудара и обстрел из ствольной артиллерии. ОВА сообщает о разрушениях и количестве жертв, передает УНН.

Детали

По меньшей мере 4 человека погибли в результате сегодняшних обстрелов Константиновки.

Согласно информации, которую обнародовал Вадим Филашкин, в результате 4 авиаударов и обстрела из ствольной артиллерии ВС РФ, погибли 2 мужчин и 2 женщин.

Также повреждены 7 частных домов, 4 многоэтажки, общежитие, инфраструктурный объект, 2 предприятия, 3 линии электропередач, газопровод, 7 гаражей и 3 автомобиля.

Напомним,

Оккупанты нанесли удар по Купянской громаде более чем 10 управляемыми авиабомбами и ракетой Х-38. В результате атаки погибли 2 человека, ранены 4 гражданских и 2 полицейских, повреждено более 50 домов.

Армия рф обстреляла 31 населенный пункт Херсонщины: семеро раненых, среди них ребенок19.02.25, 09:31 • 36481 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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