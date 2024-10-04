Войска рф убили 75-летнюю женщину в Херсоне ударом дрона

Российские войска атаковали Херсон с дрона, погибла 75-летняя местная жительница, сообщил в пятницу в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"Российские войска убили еще одну жительницу Херсона. Оккупанты атаковали с дрона Днепровский район, в результате чего смертельные ранения получила 75-летняя женщина", - сообщил Прокудин.

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Также, по данным Херсонской ОВА в Telegram, в больницу обратился еще один местный житель, который пострадал из-за ночного российского обстрела Белозерки. 66-летний мужчина получил взрывную травму и ушиб руки. Ему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.