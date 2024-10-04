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Війська рф вбили 75-річну жінку в Херсоні ударом дрона

Київ • УНН

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Окупанти атакували Дніпровський район Херсона з дрона. Внаслідок нападу загинула 75-річна місцева жителька, яка отримала смертельні поранення.

Російські війська атакували Херсон з дрона, загинула 75-річна місцева жителька, повідомив у п'ятницю у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

"російські війська вбили ще одну жительку Херсона. Окупанти атакували з дрона Дніпровський район, внаслідок чого смертельні поранення дістала 75-річна жінка", - повідомив Прокудін.

Доповнення

Також, за даними Херсонської ОВА у Telegram, до лікарні звернувся ще один місцевий житель, який постраждав через нічний російський обстріл Білозерки. 66-річний чоловік дістав вибухову травму та забій руки. Йому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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