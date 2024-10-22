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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф совершили 46 обстрелов приграничных территорий Сумщины

Войска рф совершили 46 обстрелов приграничных территорий Сумщины

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 20:27  •  3928 просмотра

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российские войска совершили 46 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов, повреждены частные дома и нежилые помещения в нескольких громадах.

В течение дня россияне совершили 46 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Сумская, Верхнесыроватская, Николаевская сельская, Николаевская поселковая, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Есманьская, Дружбовская громады,

- говорится в сообщении.

Детали

Николаевская поселковая громада: осуществлен обстрел с использованием БпЛА (типа "Герань-2") (1 взрыв), в результате чего поврежден частный дом и нежилое помещение.

Николаевская сельская община: зафиксирован авиаудар (КАБ) (4 взрыва), в результате чего повреждены 3 частных дома.

Хотинская община: нанесена атака КАБ (5 взрывов).

Новослободская громада: враг бил из минометов (6 взрывов), FPV-дронами (2 взрыва).

Сумская община: осуществлен удар 2 БПЛА типа "Герань-2" по г. Сумы. В результате попадания повреждены повреждены трехэтажный и 7 частных домов.

Путивльская община: был авиаудар (КАБ) (2 взрыва).

Верхнесыроватская громада: осуществлен обстрел с использованием БпЛА (типа "Герань-2") (1 взрыв), в результате чего повреждены два частных дома.

Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (27 взрывов), сбросили взрывные устройства с БпЛА (3 взрыва) и атаковали FPV-дроном типа "Крыло" (1 взрыв), FPV-дроном (1 взрыв).

Дружбовская громада: 7 мин сбросил враг на территорию громады. Также был обстрел FPV-дронами (3 взрыва).

Белопольская громада: осуществлен обстрел с использованием БПЛА (типа "Герань-2") (1 взрыв), в результате чего повреждены два частных дома. Также был минометный обстрел (5 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксирован обстрел FPV-дроном (2 взрыва), минометный обстрел (8 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (ВОГ) (5 взрывов).

Юнаковская община: враг бил из артиллерии (САУ) (11 взрывов).

Миропольская община: осуществлен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).

Шалыгинская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Глуховская община: нанесен обстрел FPV-дронами (4 взрыва).

Эсманская община: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).

За добу на Покровському напрямку відбулося 58 боїв - Генштаб15 августа 2024, 05:53 • 34272 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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