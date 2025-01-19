Войска рф обстреляли Красный Маяк на Херсонщине: есть погибший

Днем 19 января в результате артобстрела села Красный Маяк войсками РФ погиб 24-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Около 14:00 под огнем вражеской артиллерии оказался Красный Маяк. В результате обстрела смертельные ранения получил 24-летний мужчина, - говорится в сообщении.

Прокудин добавил, что на момент обстрела мужчина находился на улице.

Напомним

59-летний мужчина получил тяжелые травмы после подрыва на взрывоопасном предмете в Антоновке. За сутки оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов Херсонщины, есть погибшие и раненые.