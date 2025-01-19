Войска рф обстреляли Красный Маяк на Херсонщине: есть погибший
Киев • УНН
российские войска обстреляли село Красный Маяк на Херсонщине около 14:00. В результате артиллерийского удара погиб 24-летний местный житель, который находился на улице.
Днем 19 января в результате артобстрела села Красный Маяк войсками РФ погиб 24-летний мужчина. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
Около 14:00 под огнем вражеской артиллерии оказался Красный Маяк. В результате обстрела смертельные ранения получил 24-летний мужчина,
Прокудин добавил, что на момент обстрела мужчина находился на улице.
Напомним
59-летний мужчина получил тяжелые травмы после подрыва на взрывоопасном предмете в Антоновке. За сутки оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов Херсонщины, есть погибшие и раненые.