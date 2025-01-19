Війська рф обстріляли Червоний Маяк на Херсонщині: є загиблий
Київ • УНН
російські війська обстріляли село Червоний Маяк на Херсонщині близько 14:00. Внаслідок артилерійського удару загинув 24-річний місцевий житель, який перебував на вулиці.
Вдень 19 січня внаслідок артобстрілу села Червоний Маяк військами РФ загинув 24-річний чоловік. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Близько 14:00 під вогнем ворожої артилерії опинився Червоний Маяк. Внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав 24-річний чоловік,
Прокудін додав, що на момент обстрілу чоловік перебував на вулиці.
Нагадаємо
59-річний чоловік отримав важкі травми після підриву на вибухонебезпечному предметі в Антонівці. За добу окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини, є загиблі та поранені.