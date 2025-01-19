Війська рф обстріляли Червоний Маяк на Херсонщині: є загиблий

Вдень 19 січня внаслідок артобстрілу села Червоний Маяк військами РФ загинув 24-річний чоловік. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Близько 14:00 під вогнем ворожої артилерії опинився Червоний Маяк. Внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав 24-річний чоловік, - йдеться в повідомленні.

Прокудін додав, що на момент обстрілу чоловік перебував на вулиці.

Нагадаємо

59-річний чоловік отримав важкі травми після підриву на вибухонебезпечному предметі в Антонівці. За добу окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини, є загиблі та поранені.