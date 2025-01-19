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Війська рф обстріляли Червоний Маяк на Херсонщині: є загиблий

Війська рф обстріляли Червоний Маяк на Херсонщині: є загиблий

Київ • УНН

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російські війська обстріляли село Червоний Маяк на Херсонщині близько 14:00. Внаслідок артилерійського удару загинув 24-річний місцевий житель, який перебував на вулиці.

Вдень 19 січня внаслідок артобстрілу села Червоний Маяк військами РФ загинув 24-річний чоловік. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Близько 14:00 під вогнем ворожої артилерії опинився Червоний Маяк. Внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав 24-річний чоловік,

- йдеться в повідомленні.

Прокудін додав, що на момент обстрілу чоловік перебував на вулиці.

Нагадаємо

59-річний чоловік отримав важкі травми після підриву на вибухонебезпечному предметі в Антонівці. За добу окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини, є загиблі та поранені.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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