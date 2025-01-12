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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф обстреляли Херсон: повреждена электросеть, есть обесточивание

Войска рф обстреляли Херсон: повреждена электросеть, есть обесточивание

Киев  •  УНН

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Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, повредив электросеть. Обесточены около 22 900 точек учета, движение электротранспорта ограничено.

Днем 12 января войска рф обстреляли Днепровский район Херсона. В результате этого повреждена электросеть, есть обесточивание. Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

По его словам, в результате обстрела повреждена электросеть.

Район частично без электричества - обесточены около 22 900 точек учета. Аварийно-восстановительные работы специалистами уже ведутся. О запитке потребителей сообщим дополнительно

- отмечает Мрочко.

Впоследствии он добавил, что энергетики сообщают о значительных повреждениях электросети в Днепровском районе.

Из-за обесточивания в результате вражеских обстрелов движение электротранспорта в городе временно ограничено.

Маршруты не будут работать по улице И. Кулика. На линиях остается 10 троллейбусов, которые работают по сокращенным маршрутам: 4 - 1, 8 - 2, 9 - 4, 11- 1, 12- 2.

Напомним

За сутки россияне обстреляли 47 населенных пунктов Херсонской области, есть погибший и двое раненых. Повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
khersonХерсон

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