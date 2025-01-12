Войска рф обстреляли Херсон: повреждена электросеть, есть обесточивание
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, повредив электросеть. Обесточены около 22 900 точек учета, движение электротранспорта ограничено.
Днем 12 января войска рф обстреляли Днепровский район Херсона. В результате этого повреждена электросеть, есть обесточивание. Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, пишет УНН.
Детали
По его словам, в результате обстрела повреждена электросеть.
Район частично без электричества - обесточены около 22 900 точек учета. Аварийно-восстановительные работы специалистами уже ведутся. О запитке потребителей сообщим дополнительно
Впоследствии он добавил, что энергетики сообщают о значительных повреждениях электросети в Днепровском районе.
Из-за обесточивания в результате вражеских обстрелов движение электротранспорта в городе временно ограничено.
Маршруты не будут работать по улице И. Кулика. На линиях остается 10 троллейбусов, которые работают по сокращенным маршрутам: 4 - 1, 8 - 2, 9 - 4, 11- 1, 12- 2.
Напомним
За сутки россияне обстреляли 47 населенных пунктов Херсонской области, есть погибший и двое раненых. Повреждены жилые дома, складские помещения и автомобили.