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Війська рф обстріляли Херсон: пошкоджено електромережу, є знеструмлення

Війська рф обстріляли Херсон: пошкоджено електромережу, є знеструмлення

Київ • УНН

 • 30867 перегляди

Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, пошкодивши електромережу. Знеструмлено близько 22 900 точок обліку, рух електротранспорту обмежено.

Вдень 12 січня війська рф обстріляли Дніпровський район Херсона. У результаті цього пошкоджено електромережу, є знеструмлення. Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, пише УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено електромережу.

Район частково без електрики - знеструмлено близько 22 900 точок обліку. Аварійно-відновлювальні роботи спеціалістами вже ведуться. Про заживлення споживачів повідомимо додатково

- наголошує Мрочко.

Згодом він додав, що енергетики повідомляють про значні пошкодження електромережі у Дніпровському районі.

Через знеструмлення внаслідок ворожих обстрілів рух електротранспорту в місті тимчасово обмежено.

Маршрути не працюватимуть по вулиці І. Кулика. На лініях залишається 10 тролейбусів, які працюють по скорочених маршрутах: 4 – 1, 8 – 2, 9 – 4, 11- 1, 12- 2.

Нагадаємо

За добу росіяни обстріляли 47 населених пунктів Херсонської області, є загиблий та двоє поранених. Пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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