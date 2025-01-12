Херсонщина під прицілом: за добу загинула людина, є поранені та руйнування

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За добу росіяни обстріляли 47 населених пунктів Херсонської області, є загиблий та двоє поранених. Пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі.

Під вогнем минулої доби опинилися десятки населених пунктів Херсонщини. Там пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі. Пише УНН з посиланням на Херсонську ОВА.

Деталі

Внаслідок атак загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Росіяни обстріляли такі населені пункти: Берислав, Томина Балка, Олександрівка, Станіслав, Осокорівка, Томарине, Антонівка, Гаврилівка, Зміївка, Садове, Придніпровське, Інженерне, Бургунка, Новорайськ, Благовіщенське, Вірівка, Веселе, Велетенське, Дніпровське, Дудчани, Новотягинка, Новоолександрівка, Понятівка, Молодіжне, Монастирське, Михайлівка, Миколаївка, Микільське, Ольгівка, Одрадокам’янка, Тягинка, Токарівка, Розлив, Козацьке, Костирка, Качкарівка, Іванівка, Львове, Янтарне, Шляхове, Широка Балка, Зеленівка, Золота Балка, Червоний Маяк, Українка, Білозерка та місто Херсон.

росіяни пошкодили соціальну інфраструктуру та житлові квартали. Зокрема, під обстрілами постраждали два багатоповерхових будинки та вісім приватних садиб. Також зруйноване складське приміщення та кілька приватних автомобілів.

Нагадаємо

російська армія скинула вибухівку з БпЛА на цивільного у Херсонській області.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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