Херсонщина під прицілом: за добу загинула людина, є поранені та руйнування

Під вогнем минулої доби опинилися десятки населених пунктів Херсонщини. Там пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі. Пише УНН з посиланням на Херсонську ОВА.



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Внаслідок атак загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Росіяни обстріляли такі населені пункти: Берислав, Томина Балка, Олександрівка, Станіслав, Осокорівка, Томарине, Антонівка, Гаврилівка, Зміївка, Садове, Придніпровське, Інженерне, Бургунка, Новорайськ, Благовіщенське, Вірівка, Веселе, Велетенське, Дніпровське, Дудчани, Новотягинка, Новоолександрівка, Понятівка, Молодіжне, Монастирське, Михайлівка, Миколаївка, Микільське, Ольгівка, Одрадокам’янка, Тягинка, Токарівка, Розлив, Козацьке, Костирка, Качкарівка, Іванівка, Львове, Янтарне, Шляхове, Широка Балка, Зеленівка, Золота Балка, Червоний Маяк, Українка, Білозерка та місто Херсон.

росіяни пошкодили соціальну інфраструктуру та житлові квартали. Зокрема, під обстрілами постраждали два багатоповерхових будинки та вісім приватних садиб. Також зруйноване складське приміщення та кілька приватних автомобілів.

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